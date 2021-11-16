Собянин расширил возможности кредитования для начинающих предпринимателей

15:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начинающие бизнесмены столицы смогут стать участниками городской программы льготного кредитования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы внесло изменения в порядок предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Теперь город будет предоставлять поручительство по всей сумме займа и субсидировать часть ставки по кредиту для компаний и ИП, работающих менее одного года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что целью данной программы, реализуемой в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", является повышение доступности кредитного финансирования для начинающих предпринимателей. В мэрии пояснили, что кредитные организации, как правило, связывают с ними высокие риски невозврата средств, поэтому отказывают в поддержке.
Для получения кредита по льготной программе начинающий бизнесмен должен будет обратиться в один из банков-партнеров, который оценит его платежеспособность и примет окончательное решение.
"Специалисты проанализируют уровень дохода, оборот по счетам, кредитную историю, наличие задолженностей и так далее. В случае положительного решения предпринимателю выдадут кредит по льготной ставке, не превышающей 11,5% (ключевая ставка Банка России плюс 4 процентных пункта), которая будет действовать не более 12 месяцев. Для сравнения – среднерыночная ставка по кредитам для этой категории заемщиков сегодня составляет 18–20% годовых", – указано в материале.
Уточняется, что максимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей для начинающих предпринимателей и 100 миллионов рублей для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес. В течение года процентная ставка по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ будет компенсироваться банкам из городского бюджета. Возврат средств заемщиком обеспечит Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.
"Заемные средства участники программы смогут направить на развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", – отмечается в сообщении.
Прием заявок на получение субсидий стартует в декабре.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2021 года более двух тысяч столичных компаний получили субсидии и гранты от города. Чаще всего финансовую поддержку получают рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании.
По словам заместителя мэра, количество рассматриваемых заявок значительно возросло в последние недели: треть от всех одобренных с начала года заявок приходится на октябрь и начало ноября (673 обращения на 552,2 миллиона рублей).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: