Собянин расширил возможности кредитования для начинающих предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начинающие бизнесмены столицы смогут стать участниками городской программы льготного кредитования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы внесло изменения в порядок предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Теперь город будет предоставлять поручительство по всей сумме займа и субсидировать часть ставки по кредиту для компаний и ИП, работающих менее одного года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью данной программы, реализуемой в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", является повышение доступности кредитного финансирования для начинающих предпринимателей. В мэрии пояснили, что кредитные организации, как правило, связывают с ними высокие риски невозврата средств, поэтому отказывают в поддержке.

Для получения кредита по льготной программе начинающий бизнесмен должен будет обратиться в один из банков-партнеров, который оценит его платежеспособность и примет окончательное решение.

"Специалисты проанализируют уровень дохода, оборот по счетам, кредитную историю, наличие задолженностей и так далее. В случае положительного решения предпринимателю выдадут кредит по льготной ставке, не превышающей 11,5% (ключевая ставка Банка России плюс 4 процентных пункта), которая будет действовать не более 12 месяцев. Для сравнения – среднерыночная ставка по кредитам для этой категории заемщиков сегодня составляет 18–20% годовых", – указано в материале.

Уточняется, что максимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей для начинающих предпринимателей и 100 миллионов рублей для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес. В течение года процентная ставка по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ будет компенсироваться банкам из городского бюджета. Возврат средств заемщиком обеспечит Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

"Заемные средства участники программы смогут направить на развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", – отмечается в сообщении.

Прием заявок на получение субсидий стартует в декабре.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2021 года более двух тысяч столичных компаний получили субсидии и гранты от города. Чаще всего финансовую поддержку получают рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании.

По словам заместителя мэра, количество рассматриваемых заявок значительно возросло в последние недели: треть от всех одобренных с начала года заявок приходится на октябрь и начало ноября (673 обращения на 552,2 миллиона рублей).