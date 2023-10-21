Обновленные Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала года обновленные Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, от московских речных вокзалов можно отправиться в круиз в 30 крупных городов и туристических центров России.

При этом на территориях вокзалов можно комфортно и интересно провести свободное время и без путешествий – с момента открытия здесь прошло более 500 мероприятий.

Например, отреставрированный Северный речной вокзал стал площадкой для проведения Дня московского транспорта, ретроралли "Московская осень", Мотодня и других мероприятий.

А на Южном речном вокзале регулярно проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, художественные мастер-классы, кинопоказы и викторины.

Ранее музей транспорта Москвы представил новую инсталляцию "Двери открываются" в зале ожидания Северного речного вокзала. Выставка работает ежедневно с 08:00 до 20:00, вход бесплатный.