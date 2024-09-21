Собянин рассказал, что Москва предоставила инвесторам около 220 га с начала года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала 2024 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По данным мэра, этот показатель почти вдвое больше, чем тот, что был зафиксирован по прошествии аналогичного периода 2023 года.

При этом наибольшее число участков инвесторам выделили в ТиНАО. Там их оказалось 18. На одном из них, расположенном рядом со строящейся станцией метро "Корниловская" в районе Коммунарка, планируется возвести многофункциональный комплекс.

Кроме того, в Раменках появится центр дополнительного образования. В нем можно будет получить комплексную помощь при обучении и социализации воспитанников коррекционных школ и центров содействия семейному воспитанию.

Вместе с тем в Хорошево-Мневниках инвесторы построят дворец спорта. Там горожане смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, гимнастикой и единоборствами.

Также под застройку был передан участок в Косино-Ухтомском. На нем планируется возвести комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 МВт. Таким образом будет внесен весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных. Реализация этого проекта позволит создать в столице более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов.

Ранее Собянин рассказал, что с помощью инвесторов в столице создается промышленная и городская инфраструктура. Так, в городе появляются индустриальные парки, заводы и офисы. К настоящему моменту в эксплуатацию введено 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей.