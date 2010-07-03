Собянин поздравил спортсменов с Международным днем скейтбординга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил спортсменов столицы с Международным днем скейтбординга.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр рассказал о новой скейт-площадке в парке имени 50-летия Октября.

"Скейт-парк ребята начали делать своими руками. Во время благоустройства администрация парка поддержала спортсменов и соорудила современную площадку для катания. Элементы разной высоты сделаны вручную", – написал мэр.

Международный день скейтбординга отмечается ежегодно 21 июня. В России его впервые отпраздновали в 2006 году.





Ранее сообщалось, что скейтбординг планируют включить в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

