На ВДНХ летом появится вейк-парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 80-летию на ВДНХ появится вейк-парк. Он будет находиться на 2-м Каменском пруду за павильоном № 27 "Физкультура и спорт", сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Новинкой юбилейного лета станет вейк-парк. Здесь каждый сможет освоить азы вейкбординга – экстремального вида спорта и отдыха с элементами водного слалома, серфинга и скейтбординга. Для удобства и безопасности посетителей в вейк-парке будет доступна аренда необходимого инвентаря и услуги инструкторов-райдеров", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Вейк-парк открывается в июне.

На 3-м Каменском пруду и в Парковом пруду в "Останкино" будут работать лодочные станции.

Ранее сообщалось, что в павильоне № 266 "Ветеринарная амбулатория" на ВДНХ откроется учебный кабинет для занятий графикой и рисунком.