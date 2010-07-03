На ВДНХ летом появится вейк-парк

К 80-летию на ВДНХ появится вейк-парк. Он будет находиться на 2-м Каменском пруду за павильоном № 27 "Физкультура и спорт", сообщает пресс-служба ВДНХ.
"Новинкой юбилейного лета станет вейк-парк. Здесь каждый сможет освоить азы вейкбординга – экстремального вида спорта и отдыха с элементами водного слалома, серфинга и скейтбординга. Для удобства и безопасности посетителей в вейк-парке будет доступна аренда необходимого инвентаря и услуги инструкторов-райдеров", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Вейк-парк открывается в июне.
На 3-м Каменском пруду и в Парковом пруду в "Останкино" будут работать лодочные станции.
Ранее сообщалось, что в павильоне № 266 "Ветеринарная амбулатория" на ВДНХ откроется учебный кабинет для занятий графикой и рисунком.
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