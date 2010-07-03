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15:11

На ВДНХ появится кабинет для занятий графикой и рисунком

город культура

15:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Учебный кабинет для занятий графикой и рисунком откроется в павильоне № 266 "Ветеринарная амбулатория" на ВДНХ после капремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в ходе работ одноэтажный павильон приспособят для организации дополнительного образования. В частности там будут обучать графике и рисунку. Новый кабинет будет рассчитан на восемь человек.

Как подчеркнул глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, ВДНХ "переживает второе рождение" и с каждым годом становится все более популярным у москвичей и туристов. "Парк аттракционов, отреставрированные павильоны и фонтаны, новые выставочные пространства − лишь малая часть того, что ждет гостей ВДНХ после окончания реконструкции", − отметил Леонов.

Ранее мастерские и арт-резиденции для художников начали работать в павильоне № 317. Они открылись в рамках совместного проекта ВДНХ и музея современного искусства "Гараж". Теперь в павильоне будут проходить выставки начинающих художников со всей России.

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город культура

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