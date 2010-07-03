Фамильные деревья впервые высадят на ВДНХ в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая традиция появится у молодоженов на ВДНХ. 25 мая там состоится первая высадка фамильных деревьев, рассказал Сергей Собянин.

Мэр также напомнил, что в столице открыли новые площадки регистрации брака. В их числе – Московский планетарий, стадион "Спартак", "Москвариум", отметил он в микроблоге в Twitter.

Всего в городе запустили 20 площадок. Помимо названных, это Останкинская телебашня, Дом музыки, небоскребы "Москва-Сити", спортарена "Лужники", театр на Неглинной.

В планетарии подготовили тематические декорации с изображениями космических кораблей, инопланетян и планет. "Москвариум" на ВДНХ в начале свадебной церемонии порадует жениха и невесту шоу "Шествие морских обитателей".