Собянин открыл мастерские для художников на ВДНХ

Сергей Собянин открыл мастерские и арт-резиденции для художников, созданные в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея современного искусства "Гараж". Мастерские разместили в павильоне №317 на ВДНХ.

"В прошлом году молодым художникам обещали создать систему выставок. В городе пробиться молодым художникам со своими произведениями было практически невозможно. Отобрали первые 56 проектов. Желающих было много. И в этом году будут проведены выставки в системе наших окружных выставочных пунктов. Это первая такая выставочная серия молодых художников", – сказал Собянин в ходе общения с художниками.

Он отметил, что в проекте участвуют не только столичные художники, но и мастера из регионов. Со следующего года будут и иностранные художники.

"Думаем, что уже в конце года запустим смелых иностранцев, а потом уже в следующем году более структурировано", – рассказала о планах по развитию куратор проекта и музея современного искусства "Гараж" Снежана Кръстева.

Для размещения мастерских выбрали павильон № 317, расположенный в северо-восточной части ВДНХ – у Парка ремесел, Парка знаний и Центральной аллеи. Двухэтажное здание построили в 1939 году в качестве выставочного экспоната – типовой школы на 280 учащихся. В 1959-м в здании разместили поликлинику для сотрудников ВДНХ. В 1971 году к нему пристроили рентгенодиагностическое отделение.

В 2011-м поликлинику закрыли, несколько лет здание пустовало. Через шесть лет там решили разместить мастерские для художников. Это первый в России подобный проект. Его цель – создание благоприятной среды для работы в Москве современных российских и иностранных художников, их общения, обмена опытом и совместного творчества.

Новая функция здания продолжает его историю: изначально его спроектировали для обучения и творчества. Проект капитального ремонта отвечает всем нуждам художников и при этом сохраняет исторический облик здания.

В павильоне создали 18 отдельных рабочих пространств для художников, общую мастерскую и покрасочную. 14 мастерских предназначены для московских художников, которые смогут пользоваться ими в течение шести месяцев. Еще четыре мастерские будут работать в формате арт-резиденций, где художники из регионов России смогут творить на протяжении трех месяцев.

Первыми резидентами мастерских в январе-июле 2019 года стали проживающие в Москве художники, фотографы, авторы перформансов и инсталляций: Чингиз Айдаров, Антон Забродин, Ганна Зубкова, Зина Исупова, Настя Кузьмина, Даша Кузнецова, Влад Михель, Роман Мокров, Екатерина Муромцева, Маяна Насыбуллова, Анастасия Потёмкина, Хаим Сокол, Альберт Солдатов. С 2020 года в проекте арт-резиденций на ВДНХ смогут принять участие художники со всего мира.