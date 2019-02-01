"Гараж" откроет мастерские для художников на ВДНХ

Мастерские и арт-резиденции музея современного искусства "Гараж" откроются в феврале на ВДНХ. Это будет 18 отдельных рабочих пространств, общая мастерская и покрасочная.
"О собственных мастерских для художников мы мечтали с момента открытия музея. Мастерские "Гаража" – это и рабочее пространство, и место для дискуссий и обмена опытом, и просто уютный дом, в который, надеемся, художники со всей страны будут возвращаться снова и снова", – сообщил директор музея Антон Белов, передает ТАСС.
Это первая в России подобная музейная инициатива. Основной целью программы "Гараж" считает создание благоприятной среды для российских и иностранных работников культуры для развития, общения, обмена навыками, знаниями и контактами.
Все рабочие пространства и мастерские будут размещены в постконструктивистском здании (1939 года постройки). Как пояснила пресс-служба музея, 14 мастерских, предоставляемых на полгода, предназначены для художников, живущих в Москве. Остальные 4 мастерские работают в формате арт-резиденции для художников из регионов. С 2020 года в программе арт-резиденций смогут принять участие иностранные художники и кураторы из России и других стран.
В этом году КБ Стрелка и музей "Гараж" объявили конкурс на лучший проект летнего кинотеатра в Парке Горького. Победителем стало московское бюро Syndicate. "Гараж" намерен проводить подобный конкурс ежегодно, привлекая к разработке проекта летнего кинотеатра молодых архитекторов.
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