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16:25

"Гараж" откроет мастерские для художников на ВДНХ

общество культура

16:25

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Мастерские и арт-резиденции музея современного искусства "Гараж" откроются в феврале на ВДНХ. Это будет 18 отдельных рабочих пространств, общая мастерская и покрасочная.

"О собственных мастерских для художников мы мечтали с момента открытия музея. Мастерские "Гаража" – это и рабочее пространство, и место для дискуссий и обмена опытом, и просто уютный дом, в который, надеемся, художники со всей страны будут возвращаться снова и снова", – сообщил директор музея Антон Белов, передает ТАСС.

Это первая в России подобная музейная инициатива. Основной целью программы "Гараж" считает создание благоприятной среды для российских и иностранных работников культуры для развития, общения, обмена навыками, знаниями и контактами.

Все рабочие пространства и мастерские будут размещены в постконструктивистском здании (1939 года постройки). Как пояснила пресс-служба музея, 14 мастерских, предоставляемых на полгода, предназначены для художников, живущих в Москве. Остальные 4 мастерские работают в формате арт-резиденции для художников из регионов. С 2020 года в программе арт-резиденций смогут принять участие иностранные художники и кураторы из России и других стран.

В этом году КБ Стрелка и музей "Гараж" объявили конкурс на лучший проект летнего кинотеатра в Парке Горького. Победителем стало московское бюро Syndicate. "Гараж" намерен проводить подобный конкурс ежегодно, привлекая к разработке проекта летнего кинотеатра молодых архитекторов.

общество культура

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