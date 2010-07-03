Четыре новых вида спорта включат в программу Олимпиады

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В программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже планируют включить четыре новых вида спорта – брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг.

"Все четыре вида соответствуют олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Олимпиады стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической", – цитирует РИА Новости главу МОК Томаса Баха, который выступил на пресс-конференции в Лозанне.

На Олимпиаде в Токио в 2020 добавятся 15 видов спорта: смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; смешанные соревнования по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров; соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, а также соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и мужской и женский мэдисон в велотреке.

Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро.