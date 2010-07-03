Шапошников поздравил с днем рождения Собянина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил с днем рождения Сергея Собянина. Свои поздравления Алексей Шапошников опубликовал в микроблоге Twitter.
Председатель Госдумы пожелал Сергею Собянину крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Москвы. Он также поблагодарил столичного мэра за работу, которую он на протяжении долгих лет делает для города.
"С Днем рождения, Сергей Семенович! Благодаря Вашей работе столица уверенно занимает лидирующие позиции среди самых успешных и процветающих мегаполисов мира", – говорится в сообщении.
С Днем рождения, Сергей Семенович! @MosSobyanin Благодаря Вашей работе столица уверенно занимает лидирующие позиции среди самых успешных и процветающих мегаполисов мира. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего любимого города! pic.twitter.com/kKpepa0vVD
Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в Тюменской области. В 1989 году получил второе образование – юридическое (Всесоюзный юридический заочный институт, Ульяновский филиал). Кандидат юридических наук (1999, тема диссертации – "Правовое положение автономных округов как субъектов Российской Федерации"). 21 октября 2010 года вступил в должность мэра Москвы.
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