Собянин поручил проработать вопрос создания футбольных полей в учебных заведениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин по итогам прямой линии с президентом РФ поручил провести встречу с инвесторами по вариантам проработки вопроса о создании крытых футбольных полей в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнару Пенькову.

"Мэр поручил курирующим замам (по направлениям спорта, образования) провести встречу с инвесторами и предложить варианты решения обозначенного вопроса", – сказала она.

Сегодня, 20 июня, в ходе прямой линии к Путину обратился исполнительный директор АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев. Он попросил президента поддержать реализацию проекта по созданию крытых футбольных полей в образовательных учреждениях. Путин в ответ пообещал помочь в решении этого вопроса.

За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению. Также в ходе прямого эфира глава государства затронул темы мусорной реформы, "китовой тюрьмы" и зарплат чиновников. Владимир Путин общается с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз.