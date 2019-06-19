Девушки, футбол и юбки: как женская команда играет на поле без шорт

В футбол можно играть не только в шортах. Женская футбольная команда "Медведь" ломает стереотипы и уже больше года выходит на поле в юбках. Мы поговорили с ее капитаном и идейным вдохновителем Анастасией Раинской о том, сложно ли бить по мячу в юбке, не волнуясь за целлюлит, как на это реагируют мужчины и о чем судачат за спиной другие женщины.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В футболе тоже должна быть женственность

Когда заходишь на футбольное поле, где разминаются перед игрой девушки в юбках, замечаешь, что внимание всех остальных команд женской лиги направлено только на них. "Давайте на разборе будем тренера слушать, а не "Медведя" разглядывать!" – громко делает выговор своим игрокам капитан команды-соперника. "Ой, они еще и танцуют! У них шоу, а не футбол", – едко перешептываются другие.

Девушкам из ЖФК "Медведь" к такой реакции не привыкать. Они уже больше года играют в юбках и научились игнорировать завистливые сплетни. Зато мужского внимания прибавилось в разы, и с каждым матчем на стадионе собирается все больше представителей противоположного пола.



Изначально сборная девушек должна была стать второй командой одного известного клуба, тогда и придумали название "Медведь", которое подходило по смыслу к первой. Но оставался внутренний протест: как это – женская команда и "Медведь"? А потом получилось связать: "медведь" = "знающий наслаждение" + это символ России. Как патриотам, девушкам это название очень полюбилось, его и оставили.



Сама команда существует уже три года, и изначально у ее игроков была фиолетовая форма с классическими футбольными шортами и свободными футболками. Но через какое-то время один имиджмейкер в разговоре сказал, что по их форме невозможно понять, кто это, мальчики или девочки – сплошной унисекс. "В женском любительском футболе вообще очень много мужеподобных девушек, которые не носят платьев и юбок, поэтому мне хотелось подчеркнуть, что мы все-таки девушки", – признается Настя. Тогда было решено сделать сексуальную и приталенную форму с юбочками.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смена шорт на юбки произошла весной прошлого года, но не все девушки-игроки тогда восторженно отреагировали на новую форму:



Начались разговоры про сантиметры и целлюлит: "А как я буду бегать?" Чисто женские штучки. Кого-то пришлось уговаривать. По стандартам формы было положено 30 сантиметров длины, и я сказала: "Благодарите, что мы играем в юбке, потому что она лучше скрывает недостатки, нежели короткие шорты".

Когда девчонки впервые вышли на поле в юбках, реакция зрителей и соперников была неоднозначной: кто-то находился в полном восторге (особенно мужчины), но многие на построении "косились" – то ли негативно, то ли завистливо. В инстаграме Лиги начались нелицеприятные комментарии, осуждение, навешивание ярлыков. Пришлось потом это все удалить.

Но со временем все больше людей стало спокойно воспринимать оригинальный подход к женскому футболу. Девушки из других команд стали говорить, что тоже бы с удовольствием поиграли в юбках. Да и просто стал расти спортивный интерес: а как это?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда в юбке играешь, то даже ее не чувствуешь. Думаю, мы сможем задать новый тренд в футболе. Говорят, в России где-то тоже есть играющие в юбках, но я с ними не встречалась. В Москве мы первые.

Вообще юбки уже используются женщинами в других видах спорта: например, в теннисе или женском хоккее на траве, но в футболе – это новая тенденция. Фасон здесь такой же, как у теннисной юбки, то есть она шьется слитно с облегающими шортиками. Сейчас длина юбок команды "Медведь" составляет 30 сантиметров, а их новая форма даже длиннее на три сантиметра.

Кого берут в команду, или "фотографируемся мы лучше, чем играем"

Перед съемкой на поле капитан Настя волнуется и долго мучается в выборе: хвост или распущенные волосы? Но как только фотограф начинает щелкать на камеру, девушка мгновенно раскрывается, позирует и полностью погружается в процесс женского самолюбования. "Как говорит моя мама, это мы делаем лучше, чем играем", – смеется она.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

И действительно, чтобы попасть в команду, нужно не просто иметь желание и минимальные навыки игры в футбол, но и быть творческой личностью, а также обладать красотой и женственностью. Первый состав команды был чисто играющий, настоящие футболистки с профессиональным прошлым. И Насте, больше владеющей организаторскими и артистическими способностями, было тяжело в роли капитана, ведь девчонки считали, что она должна играть в футбол круче всех остальных. Начались стычки, борьба за лидерство и недопонимание. Тогда Настя решила, что не хочет команду с постоянными склоками, и собрала вокруг себя таких же, как она, творческих людей.



Захотелось совместить шоу и футбол. Чтобы мы не просто были одной из футбольных команд, которых в Москве больше сотни. А чтобы выделялись своей особенной концепцией и могли совмещать два направления.

Со временем выработались критерии отбора в команду. Чисто спортивные девушки не понимают концепцию шоу-футбола, поэтому сегодня для попадания в состав нужно быть творческой, активной, ответственной и красивой. Сегодня в команде есть модели и певицы, кто-то танцует или рисует, кто-то читает рэп. К выбору новых кандидаток капитан подходит внимательно и может отказать уже на этапе просмотра страницы в соцсетях – когда понимает, что человек "не в формате".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывает, во "ВКонтакте" уже при общении я понимаю, что девушка не подходит по размеру. Тогда я открыто спрашиваю: "А вы стройнеть планируете?" Она отвечает: "Нет". И я понимаю, что нам не по пути, напрямую ей об этом говорю.

Еще один важный момент – наличие свободного времени у человека. Зачастую бывает, что девушка творческая, активная, учится и работает, но на команду и тренировки у нее времени не хватает. Тогда тоже приходится расставаться. Хотя капитан команды признается, что у них нет цели у всех выиграть, иначе отбор бы делался по-другому. "Перед игрой мы всегда красимся, и пусть даже мы не выиграем, главное – чтобы были красивые фото", – с улыбкой говорит Настя. "Хотя, конечно, нам хочется выигрывать, и я часто скандалю, что против нас выпускают сильных игроков".

Мужчины не против

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идею игры в юбках сразу оценил президент Российской Fashion Лиги Кирилл Кушер. Как только команда сообщила, что будет выступать в женственной форме, он сказал: "Вау, круто!" И тут же внес изменения в регламент, что на поле допускаются не только спортивные шорты, но и спортивные юбки. После чего Кирилл стал замечать завистливые взгляды и разговоры девушек из других женских команд по отношению к эстетике ЖФК "Медведь":



Зависть от других команд, конечно, присутствует. Но это стереотипы, что нужно играть в шортах, все могут пошить себе юбки. "Медведь" ломает стереотипы.

Как организатор, Кушер делится, что "работа с девичьими командами – это совсем другое". Тут приходится больше возиться, разжевывать тонкости, объяснять детали и отвечать на самые курьезные женские вопросы. Но и удовольствие от работы гораздо больше, и отдача колоссальная.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мнение президента Лиги разделяет и тренер команды Денис Гроссу. Он присоединился к девушкам не так давно, но уже успел оценить все сложности и плюсы работы с представительницами женского пола. Самое трудное, по словам Дениса, – это женская эмоциональность: "Когда их тренируешь, есть главная ответная фраза: "Я не хочу, я не буду". Избавиться от этого можно только мужским методом – десять приседаний на тренировке в случае капризов, а если случится на игре – удаление с поля.



Когда я только пришел, первая фраза от них была: "Мы не умеем". Я говорю: "Давайте проверим". Даю упражнение, все идеально идет. Значит, мы умеем, просто мы не хотим.

Голос тренер старается не повышать, хотя, когда нервничает, может и покричать. Денис признается, что больше всего девушки боятся проиграть или пропустить мяч: "Если мы пропускаем, у нас весь мир рушится, все планы рушатся. Даже если мы пропустили на первой минуте, то все, уже не хотим играть оставшиеся 39 минут и 59 секунд". Слезы на играх тоже бывают, порой и грубость, когда из-за пропущенного мяча одна подходит к другой и начинает пихать, грубят друг другу. Тренер старается сглаживать такие моменты и делает акцент на техническую часть – наращивание навыков приема-передачи, "отдал-открылся", отработку "стенки" и стандартов.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кстати, вставать в "стенку" девчонки тоже боятся и зачастую, когда летит штрафной мяч, действуют неординарно: кто-то закрывает руками грудь, кто-то прикрывает лицо или вообще поворачивается спиной во избежание удара. Иногда становится непонятным сам смысл "стенки". Зато женская форма тренера радует: "Юбки – наша фишка! Нам не стыдно, нам нестрашно, мы будем забивать в каждой игре".

Забить гол – это искусство!

На сегодняшний день в команде играют девушки от 22 до 36 лет, и все они удивительным образом успевают совмещать работу, творчество и футбол. Например, Регина, которая играет в составе команды с 2016 года, работает аудитором. Она пришла сюда в 27 лет и очень опасалась, что в этом возрасте уже поздно начинать, хотя всегда мечтала о футболе. Регина успела побывать на позиции вратаря, играла в защите и в нападении и с гордостью рассказывает о сломанной фаланге пальца на одном из матчей.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Целый год за игрой Регины с трибун следила ее сестра Рената, а потом и сама решила присоединиться к команде. У девушки лучше всего получаются сильные удары в ворота, а самое сложное для нее – выдерживать дыхание при физических нагрузках, иногда его не хватает. А вот рыжеволосой красавице Екатерине все нипочем! Она студентка Института культуры и искусств, а заодно и преподаватель музыки для детей. Ее ученики параллельно с музыкой также занимаются спортом, поэтому общие темы для разговора всегда находятся:



Футбол – это тоже произведение искусства. Например, забить гол – это искусство!

Катя всегда старается выходить в свет с макияжем и выглядеть обаятельно не только на поле. Девушка уверена, что после игры в юбке поклонников у нее значительно прибавится, и уже планирует найти спортивного мужчину на игровом поле.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В жизни участницы текущего состава болеют за серьезные мужские команды, хотя предпочтения у всех разные: кто – за "Спартак", кто – за ЦСКА, но это их нисколько не разделяет. А на футбольном поле "Медведь" бы с удовольствием сразился с известными артистками. Кстати, в последнее время девичья команда немного почистила состав и теперь планирует набрать новых, хороших игроков. Им хочется, чтобы пришли активные, ответственные девушки, пусть даже не с сильными навыками в футболе, но на которых можно положиться. И, конечно, те, кто готов променять шорты на юбки!