Собянин заявил, что в 2020 году в Москве на четверть снизилось число убийств и грабежей

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал, что количество убийств, грабежей и разбоев снизилось на четверть и более в Москве в 2020 году.
Он отметил, что такой результат был достигнут вопреки распространявшейся информации о том, что пандемия обернется разгулом преступности и ростом числа тяжких преступлений из-за значительного увеличения безработицы и падения доходов горожан.
"Во многом благодаря усилиям правоохранительных органов Главного управления внутренних дел нам удалось не только удержать преступность, но и значительно ее снизить. У нас на четверть и более снизились такие преступления, как убийства, грабежи, разбои, и это все случилось, конечно, не само по себе, а благодаря самоотверженной работе правоохранительных органов", – заявил мэр на расширенном заседании коллегии столичного главка МВД по итогам 2020 года.
Также Собянин высоко оценил работу полицейских по пресечению распространения COVID-19 в Москве и поблагодарил их за это.
"В это время работники Главного управления внутренних дел обеспечивали порядок на транспорте, в торговых центрах, на улицах Москвы, обеспечивали санитарно-эпидемиологические расследования, непосредственно каждый день контактировали с огромным количеством людей. При этом они выполняли и свои главные обязанности должным образом. И я хотел бы выразить огромную благодарность от имени москвичей работникам правоохранительных органов, которые обеспечивали надлежащий порядок в городе порой ценой своего здоровья и жизни", – отметил Собянин.
Ранее руководитель Главного следственного управления СК по столице Андрей Стрижов также заявил, что в Москве не отмечается рост преступности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он пояснил, что некоторые события зачастую были сильно раздуты, а их значения преувеличены. При этом до пандемии на подобную информацию никто бы не обратил внимания.
Ежегодно в Москве расследуют до 300 тысяч преступлений
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