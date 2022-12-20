Новое пространство "Депо. Три вокзала" откроется на Новорязанской улице в Москве

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Новое пространство "Депо. Три вокзала" открывается на месте бывшего 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице в столице. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Ключевым пространством стал фудмолл площадью восемь тысяч квадратных метров. Это 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира", – говорится в его публикации.

Расположенные на этой территории здания отреставрировали:

восстановили кирпичную кладку;

привели в порядок кровлю;

убрали поздние элементы, искажающие исторический облик.

Как отметил градоначальник, в новом комплексе будет работать бизнес-кластер с коворкингом для начинающих проектов в сфере food tech.

Кроме того, на территории нового общественного пространства обустроили кинопаркинг, куда можно будет приезжать для просмотра фильмов.

На базе "Депо. Три вокзала" будут также проходить различные фестивали, ярмарки и концерты, добавил Собянин.

Ранее ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов перечислил столичные вокзалы и гаражи, реорганизованные под арт-пространства.

Как отметил эксперт, одним из таких объектов является круглое здание депо Николаевской железной дороги. В 2000-х годах здание планировали снести, однако позже приняли решение сохранить постройку. В дальнейшем в нем разместился книжный клуб под названием "Депо".

Помимо этого, на месте центра современной культуры "Гараж" ранее располагался автобусный парк. Изначально здание задумывалось как парковочное пространство для грузовых автомобилей.

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