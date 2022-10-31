Эксперт перечислил московские гаражи и вокзалы, превратившиеся в арт-пространства

Фото: Москва 24

Ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов в беседе с "Мослентой" перечислил столичные вокзалы и гаражи, реорганизованные под арт-пространства.

Как отметил эксперт, одним из таких объектов является круглое здание депо Николаевской железной дороги. В 2000-х годах здание планировали снести, однако позже приняли решение сохранить постройку. В дальнейшем в нем разместился книжный клуб под названием "Депо".

Помимо этого, на месте центра современной культуры "Гараж" ранее располагался автобусный парк. Изначально здание задумывалось как парковочное пространство для грузовых автомобилей.

После реставрации Северного речного вокзала в нем открылся Музей транспорта Москвы.

В ближайшее время в столице откроется после модернизации Южный речной вокзал. С него можно будет отправиться в речное путешествие в Ярославль, Нижний Новгород, Тверь и другие города.

Ранее в Москве завершилась реставрация Дома А. Б. Кеворкова. О работах, которые были выполнены в рамках реконструкции объекта, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты вернули фасадам здания исторический облик, на стенах и потолках восстановили старинные росписи. Реализация программы реставрации в Москве продолжается. За последние 12 лет в столице отреставрировали более 1 900 объектов.



В центре Москвы отреставрировали старинный Дом Кеворкова – Собянин

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