Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 19:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Москве наградили лучшие кадетские классы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве наградили лучшие кадетские классы и школы в сфере патриотического воспитания. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

"В тройке лидеров воспитанники школ № 2083, 2026 и "Перспектива". <...> Лучшая организация в сфере патриотического воспитания – образовательный комплекс "Воробьевы горы". Второе место заняла школа № 2094, третье – школа № 1788", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, победителей определяли по успеваемости, достижениям и патриотической активности. Например, ученики из этих учебных заведений каждый год принимают участие в параде кадетского движения "Не прервется связь поколений", проводят патриотические акции, побеждают на спартакиаде и развивают военно-патриотические клубы и Музеи боевой славы.

В частности, ученики проводили акции в поддержку бойцов спецоперации, разрабатывали экскурсионные маршруты по местам, связанным с биографиями героев России и Советского Союза, а также отвечали на вопросы, посвященные Великой Отечественной войне.

"Спасибо учителям и родителям за воспитание настоящих патриотов", – отметил мэр.

Кроме того, были подведены итоги конкурса "Студент года Москвы". Он объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей города. Лауреатов выбирали эксперты совместно с участниками открытого голосования. Среди победителей – МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Политех.

Ранее знак качества получили первые школы в России. Он реализуется в двух направлениях: высокие образовательные результаты и высокая культура оценивания. Первым знаком отмечены 330 школ из 63 регионов России, а второй получили 970 школ.

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика