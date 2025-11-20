Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве наградили лучшие кадетские классы и школы в сфере патриотического воспитания. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

"В тройке лидеров воспитанники школ № 2083, 2026 и "Перспектива". <...> Лучшая организация в сфере патриотического воспитания – образовательный комплекс "Воробьевы горы". Второе место заняла школа № 2094, третье – школа № 1788", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, победителей определяли по успеваемости, достижениям и патриотической активности. Например, ученики из этих учебных заведений каждый год принимают участие в параде кадетского движения "Не прервется связь поколений", проводят патриотические акции, побеждают на спартакиаде и развивают военно-патриотические клубы и Музеи боевой славы.

В частности, ученики проводили акции в поддержку бойцов спецоперации, разрабатывали экскурсионные маршруты по местам, связанным с биографиями героев России и Советского Союза, а также отвечали на вопросы, посвященные Великой Отечественной войне.

"Спасибо учителям и родителям за воспитание настоящих патриотов", – отметил мэр.

Кроме того, были подведены итоги конкурса "Студент года Москвы". Он объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей города. Лауреатов выбирали эксперты совместно с участниками открытого голосования. Среди победителей – МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Политех.

Ранее знак качества получили первые школы в России. Он реализуется в двух направлениях: высокие образовательные результаты и высокая культура оценивания. Первым знаком отмечены 330 школ из 63 регионов России, а второй получили 970 школ.

