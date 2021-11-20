Собянин выразил соболезнования родным и близким Валерия Гаркалина

15:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Валерия Гаркалина.
В телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы, градоначальник отметил талант и обаяние артиста.
"Спектакли и фильмы с участием Валерия Борисовича по праву вошли в золотой фонд российского искусства. Дар педагога помог ему воспитать целую плеяду замечательных артистов. Светлая память о мастере навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", – написал Собянин.
Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-ом году жизни после болезни.
Прощание с народным артистом РФ пройдет 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства. Место похорон артиста пока неизвестно.
Артист больше месяца находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. 5 октября его госпитализировали в медучреждение с коронавирусом.
В Москве скончался народный артист Валерий Гаркалин
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