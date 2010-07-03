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Сергей Собянин поздравил педиатров с профессиональным праздником. Мэр отметил, что хороший детский врач становится членом семьи.

"Мало кто знает про ребенка и родителей больше. В этой работе без призвания не обойтись, ее надо любить", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также Собянин рассказал о трех столичных докторах, которые работают с детьми.

"Олеся Сергеичева вспоминает, что еще маленькой играла в больницу. А после школы поступала именно на педиатра, чтобы работать с детьми. Еще пример. Людмила Будкевич заведует единственным в Москве детским ожоговым центром. Одна из лучших детских хирургов страны, автор новых методов реабилитации малышей после тяжелых ожогов и травм. А ее коллега Мария Траубе руководит отделением, которое считается лучшим в городе по лечению детей со сложной патологией", – написал мэр.

В завершение Собянин поблагодарил за труды всех педиатров.

Ранее сообщалось, что врачи-педиатры и врачи-терапевты – самые востребованные специалисты для российских медицинских учреждений. Согласно исследованию Федеральной службы по труду и занятости, в базу данных организации внесено 1,3 миллиона вакансий, при этом 50 тысяч из них предназначены для врачей разных специальностей, еще 30 тысяч – для медицинских сестер. Наибольшее количество – 7 тысяч – рассчитаны на терапевтов, еще 5 тысяч подойдут педиатрам.

Исследование показало, что замыкают тройку самых необходимых врачей анестезиологи-реаниматологи (2,2 тысячи вакансий). В значительной степени медицинские организации страны также нуждаются во врачах скорой помощи, неврологах, стоматологах и акушерах-гинекологах.

