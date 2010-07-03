Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы

14:00
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой детской поликлиники в Тропарево-Никулине, которая в перспективе станет филиалом № 5 детской городской поликлиники № 131. В ходе посещения мэр поручил ускорить открытие поликлиники.
"Жители Тропарево-Никулина не раз обращались с просьбой построить новую детскую поликлинику. Старая была построена 50 лет тому назад и по своим объемам и возможностям не отвечала абсолютно современным требованиям. Мы такой проект сделали, причем сделали проект уникальный даже для Москвы: с огромным холлом, который никогда практически не применяется для поликлиник такого уровня, детских поликлиник", – сказал Собянин.
По словам мэра, поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, удобной и комфортной логистикой для посетителей.
Как доложил мэру руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, оформление документации должно завершиться до середины декабря, в январе 2020 года поликлиника будет готова начать работу.
Тропарево-Никулино является одним из наиболее активно развивающихся районов ЗАО, в котором строятся новые дома и растет численность населения.
Шестиэтажное здание площадью 9,7 тысячи квадратных метров возводится по адресу: улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2.
Новую поликлинику смогут посещать более 500 человек в смену. Фасады новой поликлиники выполнены из светлых материалов, имитирующих натуральный камень и дерево.
В поликлинике будут принимать следующие специалисты: педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, детский хирург, ортопед. Оборудованы зал лечебной физкультуры, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии. Предусмотрены кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, доврачебного приема, кабинет вакцинации.
Поликлинику оснастят современным оборудованием, включая рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, физиотерапевтическое оборудование, электрокардиограф, электроэнцефалограф, ЛОР-установку.
Ранее сообщалось, что поликлинику строят по новому "Московскому стандарту +". В ней будут оказывать первый уровень амбулаторной помощи. Там разместят школьно-дошкольное, педиатрическое, хирургическое и реабилитационное отделения, а также комнаты здорового ребенка и для детей грудного возраста.
"Московский стандарт +" будет внедряться в ближайшие годы. На это уйдет до пяти лет. Сергей Собянин рассказал, что в части поликлиник это можно сделать относительно быстро, но 135 зданиям для внедрения нового стандарта потребуется капитальный ремонт.
Мэр добавил, что правительство Москвы постарается сделать так, чтобы в каждом филиале была нужная медицинская техника: маммограф, рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики.
В рамках нового стандарта самые востребованные врачи будут размещены в кабинетах на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.
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