Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой детской поликлиники в Тропарево-Никулине, которая в перспективе станет филиалом № 5 детской городской поликлиники № 131. В ходе посещения мэр поручил ускорить открытие поликлиники.

"Жители Тропарево-Никулина не раз обращались с просьбой построить новую детскую поликлинику. Старая была построена 50 лет тому назад и по своим объемам и возможностям не отвечала абсолютно современным требованиям. Мы такой проект сделали, причем сделали проект уникальный даже для Москвы: с огромным холлом, который никогда практически не применяется для поликлиник такого уровня, детских поликлиник", – сказал Собянин.

По словам мэра, поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, удобной и комфортной логистикой для посетителей.

Как доложил мэру руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, оформление документации должно завершиться до середины декабря, в январе 2020 года поликлиника будет готова начать работу.

Тропарево-Никулино является одним из наиболее активно развивающихся районов ЗАО, в котором строятся новые дома и растет численность населения.

Шестиэтажное здание площадью 9,7 тысячи квадратных метров возводится по адресу: улица Академика Анохина, владение 40, корпус 2.

Новую поликлинику смогут посещать более 500 человек в смену. Фасады новой поликлиники выполнены из светлых материалов, имитирующих натуральный камень и дерево.

В поликлинике будут принимать следующие специалисты: педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, детский хирург, ортопед. Оборудованы зал лечебной физкультуры, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии. Предусмотрены кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, доврачебного приема, кабинет вакцинации.

Поликлинику оснастят современным оборудованием, включая рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, физиотерапевтическое оборудование, электрокардиограф, электроэнцефалограф, ЛОР-установку.

Ранее сообщалось, что поликлинику строят по новому "Московскому стандарту +". В ней будут оказывать первый уровень амбулаторной помощи. Там разместят школьно-дошкольное, педиатрическое, хирургическое и реабилитационное отделения, а также комнаты здорового ребенка и для детей грудного возраста.

"Московский стандарт +" будет внедряться в ближайшие годы. На это уйдет до пяти лет. Сергей Собянин рассказал, что в части поликлиник это можно сделать относительно быстро, но 135 зданиям для внедрения нового стандарта потребуется капитальный ремонт.

Мэр добавил, что правительство Москвы постарается сделать так, чтобы в каждом филиале была нужная медицинская техника: маммограф, рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

В рамках нового стандарта самые востребованные врачи будут размещены в кабинетах на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.