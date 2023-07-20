Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных ТЦ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал расширение досуговой деятельности и улучшения архитектурного облика торговых центров во время посещения ТЦ "Небо" в Солнцеве.

"Надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами районов. <...> И здорово, что сюда приходят ребята, занимаются спортом, танцами, культурными программами. Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения. Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как "Небо". <...> Поэтому будем помогать, и чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно в Москве", – сказал Собянин.

Поддержка московских властей будет касаться изменения внешнего архитектурного решения торговых центров, объяснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Как следует из принятого решения, компенсировать предполагается стоимость использованных при ремонте фасада отделочных материалов.

Для того чтобы получить грант на перепрофилирование, торговый центр должен занимать площадь более 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, объект должен быть введен в эксплуатацию не позже 1 сентября 2023 года.

После перепрофилирования площадь арендопригодной территории, выделенной под социальные объекты, увеличится не менее чем на 5 процентных пунктов.

Размер гранта рассчитывается исходя из площади соцобъектов. Он исчисляется в процентах от суммы налога на имущество за предыдущий налоговый период.

Эксперты ожидают, что частичное перепрофилирование поспособствует закреплению роли торговых центров в качестве точек притяжения для местных жителей. Предоставление грантов рассматривается как мера поддержки социально ориентированного бизнеса.

Ранее Собянин рассказал о планах открыть новую школу в Орехово-Борисово Южном к началу учебного года. В учебном заведении будут учиться 825 школьников. При этом школа полностью адаптирована для маломобильных граждан. В частности, входные группы выполнены на уровне земли, установлены лифты, пандусы и тактильные указатели.

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