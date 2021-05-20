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Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум в ЦВЗ "Манеж". В форуме также участвует министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"За прошедший год объем госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а, наоборот, – значительно увеличился. Объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30%. Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии, борьбы с COVID-19, при этом дав нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения. И ни один горожанин не может пожаловаться, что он не смог получить в этот сложный период помощи как от COVID-19, так от других заболеваний", – сказал мэр.

По словам главы города, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в столице продолжалась и идет модернизация и реформирование онкологической помощи.

Собянин напомнил, что за последнее время на базе крупнейших городских стационаров организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров.

Сейчас строится около 100 тысяч квадратных метров новых корпусов, еще несколько действующих, морально-устаревших блоков больниц и амбулаторных центров находится в реконструкции. Закуплено более двух тысяч единиц технологического оборудования, сотни тяжелого диагностического лечебного оборудования.

"И, конечно, важнейшее звено – это морфологические лаборатории, которые сегодня созданы на самом высоком мировом уровне, что, в свою очередь, конечно, позволило делать точные диагнозы, точную терапию, и это, конечно, значительно улучшило качество лечения и позволило нам перейти на новый стандарт обеспечения химиотерапии, лекарственного обеспечения", – добавил мэр.

Собянин сообщил, что для объединения данных об онкопациентах создали единую платформу онкологического обеспечения медицинской помощью на базе единой медицинской информационно-аналитической системы города.

Мэр заявил, что важно наполнять эту систему, создавая единый канцер-регистр совместно с министерством здравоохранения.

Московский международный онкологический форум будет работать 20–21 мая. Для участников и гостей мероприятия организовали более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции.

Спикерами выступают более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ и органов власти из России и зарубежных стран.

По итогам 2020 года в Москве достигнуты целевые значения по показателям выявления злокачественных новообразований на первой и второй стадиях. Злокачественные новообразования выявляются на ранних стадиях более чем в 60% случаев: достигнут целевой показатель – 60,5%.

В 2021 году для проведения лекарственной терапии по шести видам рака 25 тысяч 330 пациентов получили лекарства. Всего с начала текущего года лекарственной терапией от онкологических заболеваний обеспечено 30 тысяч 945 пациентов.

За I квартал 2021 года оказано 2 тысячи 748 услуг по высокотехнологичной медицинской помощи, что составило 25% от запланированного объема нынешнего года. Всего на учете в онкологической службе Москве состоят 329 тысяч 270 человек.

В рамках поставки на 2020–2023 годы столица закупила более 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 аппарата для КТ, 101 аппарат для МРТ, 2926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другую технику.

