Трафик в Москве увеличился до 4,5 млн человек в сутки – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичный трафик увеличился до 4,5 миллиона человек в день.

Об этом он сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, Собянин заявил, что в столице удалось добиться почти стопроцентного результата в соблюдении масочно-перчаточного режима в метро.

"Мы ввели масочный и перчаточный режим в метро и в магазинах. Добились за последнюю неделю того, что 95%–98% в метро соблюдают этот режим", – отметил Собянин.

Он добавил, что 93% посетителей магазинов также имеют при себе индивидуальные средства защиты. Собянин подчеркнул, что это позитивная тенденция, когда граждане пытаются обезопасить как себя, так и окружающих.

"Это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль", – сказал Собянин.

Ранее на заседании он отметил, что ежедневно в Москве госпитализируют более тысячи человек с обнаруженным коронавирусом. В то же время Собянин заявил о снижении количества людей, попадающих в больницу с COVID-19 в организме.

Касаясь вопроса тяжелобольных коронавирусом, Собянин отметил, что они находятся в реанимационных отделениях, как правило, две-три недели. Он подчеркнул, что именно это генерирует высокую смертность, а также создает повышенную нагрузку на систему здравоохранения.