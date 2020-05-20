Тяжелобольные COVID-19 находятся в реанимации две-три недели – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что зараженные коронавирусом находятся в реанимационных отделениях, как правило, две-три недели.

"Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе и в реанимации, две-три недели", – рассказал Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он добавил, что накапливающийся объем тяжелобольных формирует увеличенную нагрузку на систему здравоохранения. С другой стороны, по словам Собянина, он позволяет генерировать высокую смертность.

Ранее мэр Москвы рассказал, что столичным жителям еще долго придется жить в рамках ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Собянин призвал жителей соблюдать правила санитарной безопасности, поскольку это позволит как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.

Он также отметил, что совершать прогулки по городу можно будет тогда, когда прирост заболевших коронавирусом перейдет на двух- или трехзначные значения.