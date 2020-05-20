Около 300 предприятий в Москве оштрафовали за несоблюдение режима повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 300 предприятий оштрафовано за несоблюдение режима повышенной готовности в Москве, заявил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За последнее время мы оштрафовали около 300 предприятий торговли, промышленности, строительства за несоблюдение соответствующего режима", – отметил мэр Москвы.

Собянин уточнил, что около 15 предприятий было закрыто по требованию Роспотребнадзора. "Это жесткие, но правильные меры, которые позволили добиться соблюдения требований, которые мы предъявляем", – добавил он.

Почти все промышленные предприятия столицы возобновили работу. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что из 720 крупных и средних компаний сейчас работают 711. Порядка 350 организаций работали на протяжении всех ограничений.

Ранее в Дептрансе сообщили, что в столице отменили почти 850 штрафов водителям, которые ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску.

Там напомнили, что, если заявитель ошибся при вводе номера автомобиля, можно обратиться на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа.