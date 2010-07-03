Более 735 тыс человек посетили фестиваль "Николин день"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской фестиваль искусств "Николин день" посетили более 735 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

"Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты – "Мгзавреби", Эмир Кустурица. На Манежной площади работала "Почта Святого Николая", пожеланиями и поздравлениями обменялись 9 тысяч человек", – написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Также мэр рассказал, что в Парке Горького и музее-заповеднике Коломенское горожане пускали бумажные и деревянные кораблики.

"Прошло больше 150 мастер-классов и 210 показательных выступлений на памп-треке", – добавил Собянин.

Фестиваль "Николин день" проходил на восьми площадках Москвы с 17 по 19 мая. На площадках прошли представления уличных театров со всего мира, карнавальные шествия, концерты и спектакли. Также работали ярмарки, рестораны и шале, были организованы мастер-классы и спортивные мероприятия.

На Манежной площади расположился яблоневый сад. Впервые в центр столицы привезли 130 деревьев. Растения доставили в столицу из Воронежской, Тульской и Орловской областей. Рядом расположились 200 клумб с цветами сирени, рододендрона, садовой гвоздики и колокольчиков. Насладиться этим великолепием можно сидя на лавочках, которые установили специально для удобства москвичей.

