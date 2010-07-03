Каллиграфии и кунг-фу научат в "Китайском квартале"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семейный фестиваль "Китайский квартал" 26 мая откроется в Культурном центре ЗИЛ. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Горожане узнают о традициях древнего и современного Китая. Помимо этого, всех желающих научат национальным танцам и пригласят на чайную церемонию.

В рамках мероприятия участники попробуют особый чай, споют на китайском, почитают сказки и посмотрят спектакль.

В специальной мастерской можно будет сделать веер, дракона, фонарик и башню Великой Китайской стены в 3D. Также в программе мастер-классы по каллиграфии, кунг-фу и лотерея от партнеров фестиваля.

Вход будет свободным, однако на некоторые мероприятия нужна регистрация.

Тем временем в столице завершается фестиваль "Николин день". 19 мая в центре города будут концерты, уличные спектакли, экскурсии, спортивные шоу, мастер-классы.

