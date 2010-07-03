Послушать Mgzavrebi и сделать полигональные маски смогут москвичи на "Николином дне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фестиваль "Николин день" подходит к концу. Сегодня последний день, когда смогут посетить мероприятия, сообщает пресс-служба организатора.
Горожан ожидают концерты, уличные спектакли, экскурсии, спортивные шоу, мастер-классы. Программа будет продолжаться до 22:00.
Уличные спектакли покажут на площади Революции. Это созданная специально для "Николина дня" пластическую иммерсивную постановку "Морское путешествие". Представления начинаются в 14:00, 17:30, 19:00 и 20:30.
Днем на сцене этой площадки состоятся спектакли для всей семьи, а вечером – концерты. Профессиональные вокалисты из группы "ПЯТЕRО" организуют a cappella-шоу в 19:30, а в 21:00 солист театр "Геликон-опера" Дмитрий Янковский представит проект "Новая классика". Исполнитель споет под аккомпанемент энергичного струнного бэнда. Детей на мастер-классах научат делать куклы-травянички и полигональные маски.
По дороге от площади Революции к Манежной площади гости фестиваля найдут скейт-парк и памп-трек, где можно не только посмотреть выступления, но и покататься самому под руководством инструкторов.
В "Коломенском" выступят "Моя Мишель", Mgzavrebi и Елка. Мастерская Брусникина совместно со студией Low Tech покажет постановку "Лес", а французский театр Compagnie Oposito – представление Kori, Kori.
В Климентовском переулке можно заглянуть в фестивальное экскурсионное бюро "Московские истории". Желающие узнают о самом "теплом" месте Москвы, самом "невезучем" доме и многом другом. На мастер-классах посетителям, как рисовать в технике эбру, делать оригинальные флорариумы и калейдоскопы.
На Тверском бульваре днем стартуют красочные морские шествия в сопровождении оркестра "Пакава Ить". Там же можно поупражняться на гребных тренажерах, попробовать себя в сапсерфинге и сыграть во множество увлекательных игр на открытом воздухе.
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