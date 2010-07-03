Фото: Москва 24/Михаил Сипко

C 31 мая по 2 июня на ВДНХ пройдет фестиваль "Мировые балетные каникулы". Гостей ждут выступления звезд российских и зарубежных балетных трупп, мастер-классы по классической и современной хореографии.

На Центральной аллее будет работать детский городок "Театральные мастерские", где состоятся бесплатные мастер-классы и представления для детей. Их научат наносить театральный грим, мастерить балетные пачки и оригинальных кукол-балерин.

31 мая занятия в "Театральных мастерских" будут идти с 13:00 до 19:00, 1 июня – с 11:00 до 19.00, а 2 июня – с 11:00 до 17:00. Стартуют мастер-классы в начале каждого часа.

Также для детей устроят песочное шоу "Щелкунчик" и покажут, как рисовать селфи-портреты песком, украшать посуду и сувениры в балетной тематике.

На мастер-классе "Рыцари меча" ребята увидят сцены из балета "Ромео и Джульетта". По вечерам можно будет посмотреть дог-шоу "Танцуют все!".

Вход на все Гала-концерты и мероприятия фестиваля свободный. Подробности можно узнать на сайте фестиваля "Мировые балетные каникулы".

В июне к 80-летию на ВДНХ появится вейк-парк. Он будет находиться на 2-м Каменском пруду за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". А в 3-м Каменском пруду и в Парковом пруду в "Останкине" будут работать лодочные станции.