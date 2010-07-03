Второй фестиваль поэзии "вЖЫвую" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

С 24 по 26 мая в Москве состоится второй благотворительный фестиваль поэзии "вЖЫвую" от команды проекта "Живые поэты". На фестивале выступят более 50 современников, в числе которых поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Лев Оборин, Олег Груз, Инга Кузнецова и Андрей Орловский; актеры Павел Артемьев и Ксения Орлова; музыканты Эм Калинин ("Аффинаж"), Саша Гагарин ("Сансара") и Алексей Вдовин ("НедРа"), группы "Королев Попова" и "Он Юн" и многие другие.

Официальное открытие фестиваля состоится в Центре Вознесенского 24 мая в рамках круглого стола "Поэзия. Настоящее время". Модератором выступит руководитель редакции в издательстве "АСТ" и куратор литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский. В этот же день в главном зале "Гоголь-центра" пройдет концерт "Бродский. Стихи" в честь дня рождения Иосифа Бродского, на котором выступят актеры московских театров, представители музыкального издательства Kotä Records и участники проекта "Живые поэты".

25 мая начнет работу "ЖЫшкола". Образовательная программа включает в себя открытую планерку редакции проекта "Живые поэты" и обсуждения на темы "Поэзия и медиа", "Поэтический сборник. Тенденции прошлого и настоящего" и "Поиск новой формы: от текста – до компьютерной игры". В арт-пространстве NOL откроется выставка "Авторы. Лица и руки" фотографа Ольги Паволги. В проекте приняли участие Вера Полозкова, Лена Элтанг, Дмитрий Кузьмин, Евгения Лавут, Дмитрий Воденников и многие другие. Вечер завершится финалом театрально-поэтического конкурса "Читайте ЖЫвых!" на лучшее прочтение стихотворений современников. В жюри вошли Игорь Гатин, Юрий Быков, Софья Троценко, Яна Чурикова, Виктор Рыжаков и Алиса Гребенщикова.

26 мая фестиваль завершится гала-концертом из трех актов, участие в котором примут молодые и известные поэты, музыканты и специальные гости из нескольких стран.

Подробная программа и билеты доступны по ссылке.