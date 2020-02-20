Собянин открыл третий флагманский центр "Мои документы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юге столицы.

"В Чертанове Центральном открылся новый флагманский офис МФЦ. МФЦ вообще сделало революцию по предоставлению государственных услуг в Москве. Это стал искренне доброжелательный сервис вместо чиновничьих, бюрократических процедур", – заявил Собянин.

Он добавил, что в городе активно открываются подобные центры.

"Тем не менее МФЦ продолжает дальше расти, развиваться. Многие помещения МФЦ требуют капитального ремонта или переноса в другие помещения, потому что не всегда удобно расположены. Здесь в Чертанове Центральном такой пример, когда "Мои документы" были расположены в неудобном здании, перенесли сюда, совместили с флагманским офисом. Так что надеюсь, для жителей Чертанова Центрального и не только для них это будет приятным подарком", – подчеркнул мэр.

По его словам, в флагманском офисе будет предоставляться свыше 270 услуг для граждан. Собянин добавил, что в центре есть еще дополнительные услуги, например выдача водительских прав и регистрация автомобилей.

"Мы стараемся дополнительно совместить дополнительные сервисы, например, такие как профилактический осмотр. По сути дела это поликлиника в МФЦ. Я надеюсь, что эти новации тоже понравятся", – отметил мэр.

Центр открыли на третьем этаже торгово-развлекательного центра "Колумбус", расположенного возле станции метро "Пражская".

Работу центра будут обеспечивать 123 сотрудника. Для клиентов будут работать 66 окон приема. Центр будет принимать граждан каждый день с 10:00 до 22:00 без перерывов. Он предоставит стандартный набор из более 270 госуслуг. Также клиенты смогут зарегистрировать здесь свое транспортное средство.

В центре также будут регулярно проходить выставки, мастер-классы, тренинги и семинары. Кроме того, он станет 21-м центром госуслуг, в котором будет действовать экспозиция "Москва – с заботой об истории".

Ранее мэр Москвы 17 февраля поздравил преподавателей учебного центра "Мои документы" с пятилетним юбилеем проекта.