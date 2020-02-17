Собянин поздравил с пятилетием преподавателей учебного центра "Мои документы"

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Сергей Собянин поздравил преподавателей учебного центра "Мои документы" с первым, пятилетним юбилеем проекта. Создан он был в начале 2015 года, как сообщается на персональном сайте градоначальника.

"От всей души поздравляю преподавателей Учебного центра "Мои документы" с первым юбилеем. За 5 лет вы сделали больше, чем иной большой вуз за 100 лет. Вы создали новую профессию – сотрудника центра государственных услуг", – отметил мэр.

Здание учебного центра находится возле станции метро "Строгино". С момента запуска образовательной программы здесь оборудовали помещение обычного районного многофункционального центра (МФЦ), а также учебные и компьютерные классы с конференц-залом.

На данный момент, как рассказал Собянин, в учебном центре работают 11 преподавателей, которые владеют регламентами оказания госуслуг, и 10 тренеров в области психологии и межличностных коммуникаций. Здесь реализуют 60 очных программ и более 190 дистанционных программ. Кроме того, во Дворце госуслуг на ВДНХ открыли филиал организации.

"Здесь учат смотреть на проблему глазами клиента, управлять стрессом и конструктивно решать конфликты. Обучение в центре проходят все поступающие на работу сотрудники. В дальнейшем они регулярно повышают свою квалификацию", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что флагманский офис "Мои документы" в ЦАО за два года с момента открытия принял около 300 тысяч обращений. Приехать сюда для решения тех или иных вопросов могут жители всей Москвы.

