Собянин: спортивно-тренировочный комплекс будет построен в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники возведут многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс, где будет создано более 100 рабочих мест. План строительства комплекса уже одобрен, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь нового здания составит не менее 24 тысяч квадратных метров, его построят на улице Нижние Мнёвники. Введение в эксплуатацию объекта запланировано не позднее 2027 года.

Отмечается, что строительство спортивного комплекса реализуется за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Программа была утверждена правительством Москвы в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторам предоставляется льгота.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, уменьшает нехватку рабочих мест и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

Ранее Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке. Площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров. Его построят рядом со станцией метро "Ольховая".