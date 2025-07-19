Собянин сообщил о начале работ по соединению МСД с Курганской улицей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) соединят с Курганской улицей. Работы по проектированию уже начались, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

В планах построить и реконструировать 6,5 километра дорог. Кроме того, построят три эстакады:

для правоповоротного съезда с Проектируемого проезда № 1913 на МСД в сторону севера;

для левоповоротного съезда с Проектируемого проезда № 1913 на МСД в сторону юга;

для левоповоротного съезда с северного направления МСД к станциям МЦК Локомотив, метро "Черкизовская" и Восточному вокзалу.

Помимо этого, продолжил градоначальник, специалисты благоустроят Амурскую и Тагильскую улицы, 1-й и 2-й Иртышский проезд, а также улицу Бирюсинка. На пересечении Амурской улицы и одноименного переулка сделают подземный пешеходный переход. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Собянин отметил, что новые сооружения и дороги улучшат транспортную доступность районов Гольяново, Метрогородок и Северное Измайлово. Более того, жителям станет проще добираться до новых жилых кварталов, в том числе по программе реновации.

Ранее мэр рассказал о строительстве новой эстакады на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом. Длина нового сооружения составит 200 метров. Движение по эстакаде организуют по трем полосам в каждую из сторон.