Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в ближайшие недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в столице в ближайшие недели. Об этом мэр сообщил в ходе открытия после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в столичном районе Западное Дегунино.

"По прошедшей неделе мы видим вот уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", – сказал градоначальник.

За последние сутки в России подтвердили 24 633 новых случая коронавируса. В Москве было зафиксировано 4 007 новых случаев.

Ранее Собянин сообщил, что количество вновь выявляемых заражений коронавирусом в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. Мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице остается непростой, однако каждую новую неделю в городе фиксируется все меньшее количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

