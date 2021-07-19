Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в ближайшие недели

11:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в столице в ближайшие недели. Об этом мэр сообщил в ходе открытия после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в столичном районе Западное Дегунино.
"По прошедшей неделе мы видим вот уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", – сказал градоначальник.
За последние сутки в России подтвердили 24 633 новых случая коронавируса. В Москве было зафиксировано 4 007 новых случаев.
Ранее Собянин сообщил, что количество вновь выявляемых заражений коронавирусом в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. Мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице остается непростой, однако каждую новую неделю в городе фиксируется все меньшее количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
"Это наш город": 74% сотрудников транспортной сферы столицы прошли вакцинацию от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: