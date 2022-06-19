Благоустройство территорий городских больниц продолжается в Москве

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Благоустройство территорий городских больниц продолжается в столице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он рассказал, что город занимается не только ремонтом корпусов, но и благоустройством прилегающих территорий.

"Ухоженный больничный двор и красивый парк рядом тоже способствуют выздоровлению", – подчеркнул мэр.

По его словам, в прошлом году в порядок привели территорию детской клинической больницы №9 имени Сперанского. В этом году началось благоустройство территории больницы имени Юдина. Здесь появятся новые прогулочные маршруты и детская площадка.

Для сотрудников больницы планируется организовать небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис. Для отдыха и реабилитации пациентов создадут сад с тактильной и ароматерапевтической зонами.

Собянин добавил, что в городе также продолжается благоустройство территории детской больницы имени Филатова. В планах также работы в ГКБ №23 имени Давыдовского в Таганском районе и ГКБ №13 в Южнопортовом районе.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

