Мэрия продолжит в приоритетном порядке заниматься развитием здравоохранения – Собянин

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Сергей Собянин поздравил сотрудников сферы здравоохранения с Днем медицинского работника и пообещал, что власти Москвы продолжат в приоритетном порядке заниматься развитием столичного здравоохранения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Поздравляю всех медиков с профессиональным праздником! Спасибо за ваш профессионализм и заботу о здоровье москвичей!", – написал Собянин.

Он подчеркнул, что власти города будут строить новые больницы и поликлиники. Также продолжится комплексная реконструкция амбулаторного звена, оснащение современным медицинским оборудованием. Будет прорабатываться вопрос о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков.

День медицинского работника введен в России указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года и отмечается в третье воскресенье июня.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

