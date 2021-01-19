Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил открыть детский сад на Саларьевской улице. Соответствующее распоряжение мэр города подписал на заседании президиума правительства Москвы.

Детский сад, который будет работать при школе № 2094, построен в рамках девелоперского проекта. Он расположен по адресу Саларьевская улица, дом 16, строение 16. На земельном участке площадью 188,8 гектара планируют построить порядка 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

В 2020 году в Москве было построено 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры.

Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ. В ближайшие три года власти планируют построить еще порядка 90 школ и детских садов.