Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и Москва 24, передает портал мэра и правительства столицы.

Эфир начнется в 18:00. Ожидается, что градоначальник расскажет об актуальных темах развития Москвы. Задать свой вопрос можно при помощи формы на mos.ru, указав имя, адрес электронной почты и выбрав интересующую тему.

Ранее Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы в следующем году составят почти 5,94 триллиона рублей, в 2027-м – около 6,37 триллиона рублей, а в 2028-м – почти 6,87 триллиона.

При этом бюджет обеспечивает реализацию стратегии развития Москвы до 2030 года. В частности, свыше 90% средств планируется направить на 13 государственных программ.

Вместе с тем бюджет подразумевает, что столица сохранит позитивную динамику социально-экономического развития. На протяжении ближайших лет росту доходов должны будут способствовать меры, направленные на комплексное развитие инфраструктуры, увеличение инвестиций, поддержку бизнеса и создание высокотехнологичных производств.

