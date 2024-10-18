Собянин заявил, что ограничения из-за COVID-19 воспринимались сюрреалистическим фильмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коронавирусные ограничения, установленные в столице во время пандемии, создавали впечатление сюрреалистического фильма, заявил Сергей Собянин во время пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, опустевшие улицы наводили ужас. До пандемии столичные власти прикладывали все усилия, чтобы москвичи и гости города гуляли, посещали парки и другие точки притяжения, отметил мэр.

"Вложили очень много в это, чтобы изменить дух самого города, стиль этого города, и вдруг – пустые улицы, как после какой-то атомной войны – это просто шок какой-то был", – добавил он.

По данным на 15 октября, заболеваемость коронавирусной инфекцией уменьшилась в России на 11,4% за неделю. Число госпитализаций снизилось на 4,7%.

Показатели заболеваемости выросли в 25 субъектах, рост госпитализаций зафиксировали в 36 регионах. Скончались от коронавируса 36 пациентов. Справились с инфекцией 34 127 человек – на 4,1% меньше, чем неделей ранее.

