Собянин поблагодарил добровольцев "СпасРезерва" за работу

19:00
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поблагодарил участников добровольческого отряда "СпасРезерв" за работу и поздравил с юбилеем. Обращение к волонтерам он разместил в своем телеграм-канале.
"Спасибо вам, друзья! Вы стали важной частью команды московских спасателей", – обратился мэр Москвы к добровольцам.
Собянин отметил, что в 2022 году отряд празднует 15-летний юбилей. Объединение было создано в Москве с целью помочь столичным спасателям при пожарах, в поисковых операциях и других происшествиях.
"Историю отряда можно вести с 1995 года. Тогда жители Чертанова из-за пожара надолго остались без связи. На помощь пришли радиолюбители", – сообщил градоначальник.
По его словам, часть состава, помогавшего в 1995 году, позже вошла в отряд резервистов. Прежде чем приступить к работе, добровольцы прошли специальное обучение и получили квалификацию "спасатель".
На сегодняшний день в отряде состоят около 300 человек. Ежедневно спасателям помогают люди разных профессий – инженеры, официанты, специалисты IT-сферы и другие профессионалы. В команде также есть кинологи.
Во время пандемии коронавируса, отметил мэр столицы, участники добровольческого отряда помогали медикам скорой помощи и социальным работникам. Также активисты принимали активное участие в работе с представителями старшего возраста.
Ранее Собянин предложил распространить добровольный квалификационный экзамен на регионы РФ. Добровольные экзамены, по его словам, уже сдали более 46 000 студентов высших учебных заведений.
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