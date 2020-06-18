Собянин отметил важность поправки в Конституцию об отмене ограничения президентских сроков

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Поправка в Конституцию РФ об отмене ограничения сроков президента является очень важной, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр Москвы напомнил, что по действующей Конституции президент РФ не имеет права избираться более двух сроков подряд. "Что это означает для нашей страны, сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран, постоянно какие-то конфликты и вызовы", – отметил Собянин.
Он отметил, что в таком случае во главе страны будет президент, "который точно уже не будет избираться на следующий срок". "Это означает некую политическую неопределенность, нестабильность. Нам нужно сохранить политическую стабильность", – добавил мэр.
Собянин полагает, что данная поправка не означает, что президент РФ будет автоматически переназначен, "его будут избирать, если он будет баллотироваться". "Это тоже не факт, это его решение", – сказал градоначальник.
Мэр также отметил, что процесс голосования по поправкам в Конституцию будет максимально безопасным для граждан. Все работники участковых избирательных комиссий будут обеспечены масками и перчатками.
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