Собянин заявил о положительной динамике по коронавирусу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наметилась положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"За последнюю неделю ситуация улучшилась где-то на 25–30% по всем основным показателям. По всем показателям без исключения Москва, несмотря на открытия и снятия ограничений, движется в положительную сторону", – рассказал мэр.

Собянин также отметил, что положительная динамика касается как выявленных случаев COVID-19, так и сопутствующих госпитализаций или заболеваний пневмонией.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что в городе планируется вернуть в обычный режим работы 10 стационаров. Необходимость в дополнительных койках для борьбы с COVID-19 спала. Семь из этих больниц уже принимают пациентов.

В Москве подтверждено 1 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, что является наименьшим показателем на отрезке в два месяца. Большая часть новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижается очень быстро. Аналогично ситуация улучшается по Московской области.

