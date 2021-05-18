Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы

13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улицы Ботанической на участке длиной 3 километра от улицы Академика Королева до развязки с улицей Комдива Орлова. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
Как уточняется, Ботаническая улица связывает улицу Академика Королева с Алтуфьевским шоссе, Северо-Западной и строящейся Северо-Восточной хордой.
"Согласно проекту планировки, в результате реконструкции проезжая часть улицы Ботанической будет расширена с двух до четырех полос движения – по две полосы в каждую сторону. Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть будут созданы дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для пассажиров наземного транспорта установят современные остановочные павильоны с Wi-Fi и зарядками для гаджетов.
Также вдоль улицы Ботанической и Большой Марфинской организуют велосипедный маршрут, связывающий станцию Останкино Октябрьской железной дороги (МЦД-3) с главным входом в Ботанический сад РАН.
Ранее сообщалось, что в середине 2022 года планируют завершить реконструкцию улицы Барклая. Эту улицу расширят до трех полос для движения в каждую сторону на участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича. Для движения в каждую сторону до двух полос расширят Промышленный и Багратионовский проезды. Также запланировано строительство нового путепровода через железнодорожные пути.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: