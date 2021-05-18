Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улицы Ботанической на участке длиной 3 километра от улицы Академика Королева до развязки с улицей Комдива Орлова. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Как уточняется, Ботаническая улица связывает улицу Академика Королева с Алтуфьевским шоссе, Северо-Западной и строящейся Северо-Восточной хордой.

"Согласно проекту планировки, в результате реконструкции проезжая часть улицы Ботанической будет расширена с двух до четырех полос движения – по две полосы в каждую сторону. Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть будут созданы дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для пассажиров наземного транспорта установят современные остановочные павильоны с Wi-Fi и зарядками для гаджетов.

Также вдоль улицы Ботанической и Большой Марфинской организуют велосипедный маршрут, связывающий станцию Останкино Октябрьской железной дороги (МЦД-3) с главным входом в Ботанический сад РАН.

Ранее сообщалось, что в середине 2022 года планируют завершить реконструкцию улицы Барклая. Эту улицу расширят до трех полос для движения в каждую сторону на участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича. Для движения в каждую сторону до двух полос расширят Промышленный и Багратионовский проезды. Также запланировано строительство нового путепровода через железнодорожные пути.

