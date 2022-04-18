Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста Хейфеца

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Леонида Хейфеца. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что артист внес большой вклад в развитие отечественной культуры.

"На сцене ведущих московских театров Леонид Ефимович поставил десятки спектаклей, которые вошли в золотой фонд драматического искусства и оставили незабываемые впечатления в душе ценителей русской и мировой классики", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что Хейфец воспитал "целую плеяду" молодых режиссеров и актеров. Он добавил, что светлую память об артисте сохранят его коллеги, друзья и поклонники.

О смерти артиста стало известно в понедельник, 18 апреля. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что режиссер выписался из больницы на прошлой неделе. По его словам, в пятницу режиссер был хорошем и бордом настроении.

