В коронавирусных госпиталях Москвы за последние дни освободилась 1 тыс коек – Собянин

13:59
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, за последние три дня в столичных больницах освободилась тысяча коек, рассказал Сергей Собянин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С COVID-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", – сказал мэр.
По словам Собянина, число выявленных в столице случаев коронавируса на минувшей неделе снизилось на 23%.
Ранее градоначальник подписал постановление о выделении 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Данные средства будут направлены на лечение пациентов с коронавирусом. Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета.
Как сообщал Оперштаб, за минувшие сутки в Москве выявили 2 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В медучреждения доставлены 940 человек. Также 7 477 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления.
Собянин поручил выделить допсредства на лечение пациентов с COVID-19
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