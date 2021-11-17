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Мэр Москвы

13:59

В коронавирусных госпиталях Москвы за последние дни освободилась 1 тыс коек – Собянин

мэр Москвы медицина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, за последние три дня в столичных больницах освободилась тысяча коек, рассказал Сергей Собянин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С COVID-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", – сказал мэр.

По словам Собянина, число выявленных в столице случаев коронавируса на минувшей неделе снизилось на 23%.

Ранее градоначальник подписал постановление о выделении 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Данные средства будут направлены на лечение пациентов с коронавирусом. Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета.

Как сообщал Оперштаб, за минувшие сутки в Москве выявили 2 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В медучреждения доставлены 940 человек. Также 7 477 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления.

Собянин поручил выделить допсредства на лечение пациентов с COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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