В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграют еще две квартиры

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Новый розыгрыш в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" проведут среди жителей столицы 17 ноября. Двое победителей получат однокомнатные квартиры в Москве.

Недвижимость разыграют в прямом эфире телеканала Москва 24. Результаты также можно будет узнать на портале mos.ru. Проверить, вошли ли вы в число счастливчиков, позволяет специальный сервис, в котором необходимо указать номер полиса ОМС.

Принять участие в розыгрыше могут москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 8 по 14 ноября. Акция продлится до 24 ноября.

В общей сложности среди москвичей в качестве одной из мер, стимулирующих вакцинацию, разыгрывают 10 однокомнатных квартир.

