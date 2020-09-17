Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

18:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что руководителям предприятий столицы по возможности надо продлить режим дистанционной работы для сотрудников. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно и это не является серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", – сообщил мэр Москвы.
Кроме того, власти города рекомендовали москвичам старшего возраста поберечь себя и ограничить свои контакты с другими людьми из-за возможности заболеть коронавирусом. "Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их", – обращает внимание Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве. Он уточнил, что если в прошлые периоды в день проводилось около 40 тысяч тестов, то сейчас объем ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч.
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