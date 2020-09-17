Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что руководителям предприятий столицы по возможности надо продлить режим дистанционной работы для сотрудников. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно и это не является серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", – сообщил мэр Москвы.

Кроме того, власти города рекомендовали москвичам старшего возраста поберечь себя и ограничить свои контакты с другими людьми из-за возможности заболеть коронавирусом. "Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их", – обращает внимание Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве. Он уточнил, что если в прошлые периоды в день проводилось около 40 тысяч тестов, то сейчас объем ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч.