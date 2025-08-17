Форма поиска по сайту

17 августа, 12:58

Мэр Москвы

Собянин: в Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустили пилотный проект по внедрению логистического лабораторного робота, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Проект был разработан на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований, уточнил мэр. По его словам, с помощью робота лабораториям удастся повысить качество диагностики материалов, уровень безопасности их транспортировки, а также автоматизировать другие рутинные процессы.

К примеру, робот сможет за раз перемещать до 800 пробирок с биоматериалами. В данный момент этим занимается персонал лаборатории, отрываясь тем самым от более важных дел, заметил градоначальник.

"Робот оснащен современными системами навигации, видеокамерами для сканирования QR-кодов на полу, функцией аудиоинформирования персонала и датчиками безопасности", – рассказал глава города.

В ходе пилотного проекта материалы в тележку будут загружать и выгружать лаборанты. Однако в дальнейшем умные роботы будут работать в автоматическом режиме: от погрузки, перемещения между анализаторами до выгрузки и утилизации контейнеров.

После того, как тестирование завершится, технологию планируется внедрить и в других столичных лабораториях.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий.

В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.

мэр Москвытехнологиигород

