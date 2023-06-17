Собянин: арендаторы городских помещений в Москве сэкономят 6,4 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арендаторы городских помещений в Москве сэкономят в 2023 году 6,4 миллиардов рублей благодаря предоставленным московскими властями льготам, написал в своем телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

"В сумме мы заключили с организациями 1 400 договоров на аренду больше 542 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости", – уточнил Собянин.

Как указал мэр Москвы, компаниям, которые занимаются социально значимыми видами деятельности, а также организациям, не менее половины штата которых являются люди с ограниченными возможностями, доступна ставка 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Ставку 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год могут получить учреждения, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, медицинские центры, стоматологические клиники и другие организации схожего профиля.

Самая низкая ставка размером 1,8 тысячи рублей за квадратный метр в год предлагается учебным заведениям с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, резюмировал Собянин.

Московский градоначальник добавил, что программа льготной аренды работает в столице уже 10 лет. Она разрабатывалась как дополнительная мера поддержки для социально ориентированных организаций, арендаторов объектов культурного наследия, образовательных и медицинских центров, объяснил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что более 2,5 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе на премию "Новатор Москвы".

Как уточнил мэр, перед конкурсом было отобрано 90 лучших проектов. При этом чуть больше трети из них пришлось на общественные разработки. Затем по популярности идут идеи в сфере медицины.

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